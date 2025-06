Fútbol de salón: Aniversario del Fomento de Barrio Obrero

Luis Balbuena, titular de la entidad que fue reelecto el mes pasado en asamblea general ordinaria, resaltó el sentido de pertenencia y solidaridad que caracteriza al club desde sus orígenes, con actividades sociales permanentes, muchas de ellas relacionadas al campo de la salud, así como las escuelas deportivas.

Lea mas: Fútbol de salón

Este viernes tendrá lugar una cena de confraternidad en el quincho del club.

* Historia. Un 5 de junio de 1949, pioneros y visionarios residentes del novel barrio de trabajadores fundaban la institución para reunir a un entorno familiar, compartir metas culturales, sociales y deportivas.

Pronto, el club lograría destacarse en el deporte nacional en el fútbol de salón, básquetbol, vóleibol, hándbol y otros.

Copa Oro

Precisamente, el team de fútbol de salón del Fomento abrió este martes la fecha 2 de la Copa Oro con victoria sobre el Sportivo José Meza.

Este miércoles seguía la fecha: 12 de Junio vs. At. Occidental, San Antonio vs. Atenas y Bolívar vs. Artemios.

El viernes jugarán La Merced vs. Primor en el Complejo José Meza de Ñemby (21:00) y el sábado cerrarán la fecha Villeta FC vs. 29 de Septiembre en el Fomento (14:15).