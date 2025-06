Baloncesto: San José, Olimpia, Colonias y Félix Pérez jugarán el cuadrangular semifinal

Los juegos de baloncesto se iniciarán el lunes 16, con los partidos: San José vs. Colonias Gold (León Coundou) y Olimpia Kings vs. Félix Pérez Cardozo (FF.AA.),

Fecha 2 - Jueves 19: Colonias Gold vs. Olimpia Kings (Ka’a Poty) y Félix Pérez vs. San José (FPC);

Fecha 3 - Lunes 23: Olimpia Kings vs. San José (FF.AA) y Colonias Gold vs. Félix Pérez (Ka’a Poty).

Todos los partidos arrancarán a las 19:30, conforme la programación inicial.

* Segunda rueda. Con las localías invertidas, las siguientes jornadas serán el jueves 26, lunes 30 de este mes y la última fecha de revanchas el jueves 3 de julio. Para un potencial desempate se estableció fecha el 7 de julio.

Los dos mejores disputarán la final al mejor de 5 partidos.

Copa Comuneros

Tras la culminación de la fase de grupos y los play-offs, los clubes que jugarán la Copa Comuneros: Deportivo Campoalto, Deportivo Amambay de Pedro Juan Caballero, Club Atlético Ciudad Nueva, Sportivo Luqueño, San Alfonzo de Minga Guazú y Guaireña BC de Villarrica.

El torneo se iniciará el viernes 13 de este mes: Guaireña vs. San Alfonzo (Estadio Municipal de Paraguarí, 20:30), Amambay vs. Ciudad Nueva (Estadio PJC - 19:30) y Campoalto vs. Luqueño (Comando Logístico, 20:30).