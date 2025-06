Balonmano: De nuevo, sede del SCA

La Confederación de Sur y Centro América de Balonmano (COSCABAL) confirmó a Paraguay como sede del próximo Campeonato SCA, en las divisiones Sub 13, Sub 14, Sub 15 y Sub 16, femenino y masculino.

Lea mas: Listas de preseleccionados

Será la tercera vez en forma consecutiva que nuestro país se convertirá en la capital del handball sudamericano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la Confederación Paraguaya de Handball (CHP) esta competencia de menores y cadetes tendrá como escenarios los hermosos polideportivos del Arena COP y el CEO del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque.

Nuevamente, las gestiones de las autoridades de la CPH fueron fundamentales para conseguir de nuevo la sede de tan importante certamen de hándbol.

En reunión mantenida en Santiago de Chile, el titular de la Confederación, Nadyr Figueredo y el tesorero Roberto Lombardo, plantearon a la COSCABAL ser sede del certamen una vez mas, y merced a las exitosas organizaciones anteriores, la entidad aceptó con suficiencia.