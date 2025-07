Balonmano: Formativas en acción

El martes se inician los Campeonatos U12 y U16 de hándbol “Paranaense 2025”, que se extenderá hasta el sábado 19 de los corrientes.

Los campeonatos nacionales de Infantiles y Cadetes se disputará en el estadio municipal “Carlos Barreto Sarubbi”, en Ciudad del Este.

* Sub 10 y Sub 20/21. La CPH llama a inscripción a los nacionales de las categorías Sub 10 y Sub 20/21 en femenino y masculino, que también serán en Ciudad del Este, del 30 de setiembre al 4 de octubre.

El viernes, a las 10:00, fenece el plazo para las inscripciones.

Las eliminatorias arrancarán el 10 del mes entrante.

* Aprestos panamericanos. Las selecciones paraguayas de balonmano intensifican sus preparativos para ser anfitriones de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, que empiezan el mes entrante.

Las guerreritas son cabeza de serie en el Grupo B y jugarán contra Chile, EE.UU. y Uruguay. En el Grupo A se encuentran: Argentina, Brasil, Cuba y México.

Los varones enfrentarán en principio a Argentina, Uruguay y Cuba, por el Grupo A. En la otra serie estánBrasil, EE.UU. México y Chile.