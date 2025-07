Liga Premium de Futsal FIFA: Cinco juegos por las revanchas

Por el Grupo A del torneo de futsal se enfrentarán Deportivo Campoalto vs. Presidente Hayes, en el polideportivo del Oratorio San Luis, en Sajonia, a las 21:00. Anoche adelantaban el inicio de esta fecha Afemec, líder de esta serie, visitando a Humaitá.

Por el Grupo B, Star’s Club recibirá al puntero de la serie, Olimpia, en Sajonia, a las 20:30. Sport Colonial abre las puertas de su coliseo en Tacumbú a Recoleta FC, a partir de las 21:00.

Por el Grupo C, Exa Ysaty recibirá al puntero de su serie, Cerro Porteño. Finalmente, 3 de Mayo jugará contra San Cristóbal en su cancha de Fernando de la Mora. Ambos partidos se iniciarán a las 21:00.

* Torneo de Honor. El torneo del segundo escalafón del futsal, la División de Honor, está en su fecha 2. Mañana se completará esta ronda con el juego Santaní vs. Tte. Rojas Silva.

Anoche jugaban: Villa Virginia vs. Filosofía, San Gerónimo vs. Fernando de la Mora y Deportivo Sajonia vs. Cnel. Escurra. Libre: Sportivo Ameliano.

* Resultados de la Fecha 1: Sportivo Ameliano 2-2 Deportivo Santaní, Escurra 4-2 Villa Virginia, Fernando 4-5 Sajonia y Rojas Silva 1-4 San Gerónimo. Libre: Filosofía