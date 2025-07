Decoroso cierre del Campeonato Iberoamericano de Atletismo

Si bien Paraguay no pudo sumar presea tuvo una más que decorosa participación durante el Test Event juvenil iberoamericano que terminó de manera brillante, con Brasil como ganador en las dos ramas al sumar más puntos tanto en masculino como en femenino.

En dos días completos de intensa actividad, más de 300 atletas provenientes de 17 países formaron parte del certamen que une a las Américas con parte de Europa y África.

Hoy por la tarde, en un ambiente de extremo profesionalismo, camaradería y espíritu deportivo, se conocieron nuevos récords de torneo que derivaron en puntos para sus respectivas naciones.

En ese rubro puntual, Mariano Fiol de Perú fijó marca en los 200 m. con tiempo de 21.18.

También, la argentina, Irene Pernía dejó huella con su récord de 09.39.61 en 3000 m. Otro que estableció una nueva plusmarca, y de pasó ayudó a ganar el certamen a su país, fue la brasileña Hakelly De Souza con un tiempo 23.66 en los 200 m. llanos.

La tarde finalizó con las pruebas de 4x400 mixto donde el equipo de Colombia; conformado por José Miguel Valencia, Emily Pedraza, Marlon Acevedo y Sara Cuesta; logró el récord del torneo con un tiempo de 3.29.99 y se llevó la medalla de oro.

Certamen para vivir y crecer

La reconocida exatleta, Camila Pirelli Cubas, ahora en su rol de embajadora del Comité Olímpico Paraguayo (COP), reconoció la importancia de realizar un certamen internacional para menores que con ello irán creciendo y aprendiendo para que cuando lleguen a la categoría principal sea todo más fácil de procesar.

“Ahora tenemos referente en mi caso yo crecí rompiendo barreras, por ejemplo fui la primera en usar el top y la bombachita para competir, porque era un tabú, pero como venía de la natación a mi me daba igual que ropa usaba, ahora nosotros como referentes somos más accesibles en todos los deportes”, comenzó diciendo Pirelli.

“Si bien todos queremos ganar porque somos deportistas, yo siempre le digo a los chicos, en estos eventos lo importante es hacer amigos, conocer el escenario porque certámenes de esta magnitud nosotros descubrimos recién después de los 20 años, a los 23, yo me fui a mis primeros Panamericanos recién a los 22 años y acá tenemos chicos de 14 que ya están viviendo esto, más allá de que sea acá están sorprendidos de ver gente de Portugal, Angola, España cosa que no estamos acostumbrados”, sostuvo. “Cuando estos mismos chicos lleguen a Panamericanos de mayores u Odesur ya no sentirán esa diferencia por todo lo vivido ahora y preparados desde muy jóvenes”, agregó.

“Tener en esta pista donde yo crecí un Iberoamericano es algo impresionante, es un certamen bien hecho, hermoso, muy bien respaldado, ahora tenemos todo, lugares para entrenar y donde se quedan los atletas que están sorprendidos con lo que ven”, comentó Camila.

“Estoy muy contenta con mi trayectoria, decir que lindo hubiese sido tener esto en mi época digo que no, pero realmente porque hay esto ahora, porque nosotros como pioneros con Benjamín Hockin, Verónica Cepede, Gabriela Mosqueira nosotros fuimos lo que pedíamos todo esto que ahora se está dando”, finalizó.

Crecimiento sostenido

El presidente de la Federación Paraguaya de Atletismo (FPA), Gerardo Acosta, comentó sobre el avanza del deporte en nuestro medio: “El atletismo nacional está creciendo despacio, con calma, pero bien, un crecimiento sostenido, tenemos muchos atletas jóvenes, estamos en varias ciudades del país, en este Iberoamericano por ejemplo de nuestro equipo que conforman 39 atletas, 18 no son de Asunción ni del área metropolitana, además tenemos a cuatro chicos que viene del Chaco, Filadelfia, Loma Plata. También del sur, de Santa Rosa, Misiones”.

“Otro punto a destacar es que prácticamente tenemos una paridad entre niños y niñas, sin que lo busquemos, se da naturalmente y estamos obteniendo cada vez más medallas en eventos internacionales”, sostuvo Acosta.

Sobre tener el certamen internacional en nuestro país dijo: “Para mí tener esto (el Iberoamericano) es un orgullo, es la segunda vez que realizamos un certamen de esta magnitud desde que dirijo la FPA en el 2021 hicimos el Sudamericano Sub 18 también en Encarnación. Es un orgullo porque veo que los chicos paraguayos quieren competir en su país con su gente, con su público”.

Además agregó: “El atletismo es un deporte de iniciación tardía, por eso el primer campeonato del mundo es Sub 20, entonces lo que se hizo es crear una versión Sub 18 y eso hace que los chicos se entrenen más temprano justamente para estos eventos internacional de nivel mundial”.

“Mi rol como profesional me relaciona más con el fútbol, pero si vamos a mi historia personal, yo practiqué atletismo como diez años, como seleccionado nacional, compitiendo en categorías juveniles, mi primer sudamericano fue en el 90 cuando tenía 16 años, además la pasión también le estira un poco es por eso que desde el 2017 estoy en la Federación, primero como secretario y luego ya como presidente desde el 2021″ también apunto Acosta.