Fútbol de salón: Revanchas de la Copa Oro

Los partidos del salonismo entre semana se inician a las 21:00 en Primera y a las 19:45 en la categoría sub 17.

Lea mas: Finales C11 en Concepción

Por el Grupo A, mañana chocarán San Antonio y el 12 de Junio en cancha del Club Ytororó.

El viernes, Occidental medirá a José Meza, en Benjamín Aceval.

El sábado, Deportivo Atenas utilizará la cancha de su rival Fomento de Barrio Obrero para el juego, desde las 14:15. El preliminar desde las 13:00.

Los juegos por el Grupo B serán el viernes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Artemios recibirá a 29 de Setiembre en el Fomento.

En el polideportivo municipal de Villeta, el anfitrión recibirá a Simón Bolívar.

Nuestra Señora de la Asunción jugará contra La Merced, en cancha de Simón Bolívar.

Anoche se cerraba la fecha 3 del Grupo B: La Merced vs. Artemios FC, NSA Club vs. Villeta y 29 de Setiembre vs. Primor.

* Nacional C11. En Concepción está en disputa la fase final del Campeonato Nacional C11, que culminará este viernes.