Boxeo: Valdovinos, campeón en Florida

Gonzalo se coronó en la Categoría Juvenil de 154 libras (70 kilos), con lo cual se pudo ubicar en el séptimo lugar del ranking nacional de boxeo de su nivel, en los Estados Unidos de América.

En el torneo nacional del gran país del norte, compiten los mejores boxeadores y nuestro compatriota fue el representante de Florida, consiguiendo los laureles para dejar en alto a su estado y al Paraguay.

El atleta guaraní ahora intensifica su entrenamiento para futuros eventos internacionales y con este cinturón de campeón, evidentemente adquirió más notoriedad para sus presentaciones a corto plazo.

* Más acerca del torneo. El certamen congrega además de a boxeadores, a los entrenadores de esta disciplina, así como a aficionados amantes del viril deporte de los puños. Los jóvenes compiten con el sueño de llegar lo más alto posible para tener mejores oportunidades de llegar al boxeo profesional.

El torneo está avalado por USA Boxing como evento de clasificación Nivel 1, abierto a los boxeadores amateur, tanto en la rama masculina como femenina, en la franja etaria de 8 a 40 años, siempre que sean miembros de esta entidad o de una Federación Internacional que se encuentre con la clasificación apropiada.