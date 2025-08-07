Golf: British Open CCPB en el Surubi’i

Las canchas para el certamen de golf de la Cámara de Comercio Paraguayo-Británica se encuentran en la ciudad de Limpio.

Lanzamiento oficial

El lanzamiento oficial del torneo se realizó en el Salón Fundadores del Club Centenario, con la presencia de autoridades de CCPB, así como los anfitriones. Esta será la tercera edición del certamen.

Durante la conferencia de prensa se destacaron los pilares que sustentan la propuesta de deporte, educación y fortalecimiento de vínculos institucionales entre el Reino Unido y nuestro país.

En el aspecto educativo, CCPB presentó su innovador programa de Becas Anglo, que se realiza merced a la alianza con el Instituto Anglo, para el estudio del idioma inglés, y para lo cual será destinada una parte de la recaudación.

Muchos participantes

En cuanto al evento golfístico que se celebrará este sábado, se contará con la participación de más de 180 atletas, en las categorías damas, senior y novatos.

Para el torneo se mantendrá el formato Stableford, con salidas simultáneas y se espera un rotundo éxito como en las dos ediciones anteriores de este gran torneo.