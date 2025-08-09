Asamblea de Panam Sports: Juegos Panamericanos Lima 2027, el siguiente paso

Oportunidad también de las ciudades candidatas para los Juegos Panamericanos del 2031 para presentar sus credenciales de cara a la elección que se llevará a cabo el 10 de octubre en Santiago de Chile, donde se sabrá si Asunción o Río de Janeiro se quedan con la sede.

Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior

El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 también tuvo su momento en esta Asamblea.

Su presidente, Federico Tong y el mandamás del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, presentaron todos los avances y los proyectos para los próximos meses con una inversión de más 750 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, se dio a conocer el logo y marca oficial de los Juegos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los Juegos Panamericanos de Lima se desarrollarán desde el 16 de julio al 1 de agosto del 2027 en la capital peruana y contará con la participación de 7.000 deportistas.