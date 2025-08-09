El paraguayo Mareco destaca que “es un reto” jugar en Jaén ante cinco mil aficionados

“Para mí es un gran desafío y también una gran satisfacción jugar con más de cinco mil personas animando en las gradas y ya me tocó vivir dos años como visitante con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y ahora espero lo contrario”, dijo en el acto de presentación.

En la puesta de largo, el nuevo fichaje también admitió como “especial” el doble partido amistoso ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, su anterior equipo, que se jugará este sábado en el pabellón Vista Alegre de la capital cordobesa y el 13 de agosto en Linares (Jaén).

“Son dos partidos de preparación muy bonitos ante un equipo como es el Córdoba Patrimonio de la Humanidad que me dio la oportunidad de darme a conocer en España”, aseguró el cierre que ha fichado hasta 2027 por el Jaén Paraíso Interior.

Mareco jugó en Paraguay en el Afemec, Cerro Porteño y en el Sport Colonial y en el Luxemburgo FC Deifferdeng 03 antes de llegar a España.

El club andaluz ha cerrado hasta el momento siete incorporaciones a su plantilla: Power Raggiati (Noia Portus Apostoli), Esteban (ElPozo Murcia), Rikelme (CD Burela FS), Mareco (Córdoba Patrimonio de la Humanidad), Carlos Luque (filial de Segunda B), Bynho (Viña Albali Valdepeñas) y Pablo Ordóñez (Movistar Inter).

En la presentación estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Germán Aguayo, quien destacó que esperan “lo mejor, que cumpla los objetivos con el club y que crezca con el Jaén, porque se trata de un gran profesional”.