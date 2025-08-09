Asu2025: Informan cierre de la Costanera durante tres días

El Comité Organizador de ASU2025 comunica a la ciudadanía sobre el cierre de tránsito vehicular en la Costanera de Asunción en los próximos días, hoy, sábado 9, domingo 10 y el domingo 17 de agosto, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en nuestro país.