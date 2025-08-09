Asu2025: Informan cierre de la Costanera durante tres días

Este sábado desde las 4:00 hasta las 13:00. El domingo desde las 4:00 hasta las 13:30.
Mientras que el domingo, 17 de agosto, desde las 4:00 hasta las 19:00.
El cierre de la Costanera afectará desde la calle Paraguayo Independiente hasta la Avenida Primer Presidente.
Asimismo los accesos Montevideo, Río Ypané, José Asunción Flores, Cañadón Chaqueño y Corredor Vial Botánico solo estarán habilitados para residentes. Mientras que el acceso a Chaco’i, el paso habilitado para cruzar el puente será por debajo del Corredor Vial Botánico, de Primer Presidente con dirección a Costanera.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Se ruega tomar todas las precauciones necesarias y mantener informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales para evitar inconvenientes. Este evento marcará un antes y un después en nuestro país.