Asu2025: Informan cierre de la Costanera durante tres días

El Comité Organizador de ASU2025 comunica a la ciudadanía sobre el cierre de tránsito vehicular en la Costanera de Asunción en los próximos días, hoy, sábado 9, domingo 10 y el domingo 17 de agosto, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en nuestro país.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 23:26
La Costanera ya está en uso para las prácticas del ciclismo.David Rolón

Este sábado desde las 4:00 hasta las 13:00. El domingo desde las 4:00 hasta las 13:30.

Mientras que el domingo, 17 de agosto, desde las 4:00 hasta las 19:00.

El cierre de la Costanera afectará desde la calle Paraguayo Independiente hasta la Avenida Primer Presidente.

Asimismo los accesos Montevideo, Río Ypané, José Asunción Flores, Cañadón Chaqueño y Corredor Vial Botánico solo estarán habilitados para residentes. Mientras que el acceso a Chaco’i, el paso habilitado para cruzar el puente será por debajo del Corredor Vial Botánico, de Primer Presidente con dirección a Costanera.

Se ruega tomar todas las precauciones necesarias y mantener informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales para evitar inconvenientes. Este evento marcará un antes y un después en nuestro país.

