Premium de Futsal FIFA: Afemec y Cerro parten con ventaja

Los juegos sabatinos de futsal se disputaron en el polideportivo de la Cooperativa Capiatá.
En el choque inicial, Afemec derrotó a San Cristóbal por el marcador de 4 goles contra 2, interesante score para el partido de vuelta. Los “educadores” fueron de menos a mas y respondieron al favoritismo en la serie contra los “santos”, sacando 2 goles de ventaja para la definición.
Por su parte, Cerro Porteño se impuso por la mínima diferencia a su tradicional rival, Olimpia, por 1-0. Fue un juego muy parejo, pero con muchas alternativas de anotar frente a las vallas de azulgranas y franjeados.
Nada está dicho para la revancha, a la cual llega Cerro con la ventaja mínima para aspirar a otra final Premium mas.