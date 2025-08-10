Semifinales de la Liga Premium: Final adelantada entre Cerro Porteño y Olimpia

La máxima rivalidad entre los azulgranas y franjeados en el fútbol, también se ha transmitido en el futsal.

Este sábado se disputarán las semifinales del certamen de la principal categoría de esta disciplina.

Los juegos de esta fase se han programado en el polideportivo de la Cooperativa de Capiatá, y la localía en los partidos de ida corresponde a San Cristóbal y Cerro.

El partido entre Afemec y San Cristóbal será el primero de la doble programación, a partir de las 12:00.

Posteriormente, la salsa del menú será a las 15:00, con el cotejo entre los azulgranas y los franjeados.

Los azulgranas son los monarcas de las nueve ediciones absolutas de la Liga Premium. Sport Colonial y Olimpia, son los clubes que ganaron torneos en 2021 y 2022-2023, respectivamente, sin embargo, Cerro Porteño al final ganó los absolutos en esos 3 años.