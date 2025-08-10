Tito y Tika estuvieron en Encarnación para compartir fotos y baile con las familias en el sur.

Este sábado 9 de agosto, a las 17:00, en la Pérgola de la Costanera República del Paraguay de la ciudad de Encarnación, Tito y Tika llegaron con todo el show, baile y fotos para compartir con las familias del sur del país.
La actividad de poder compartir con las mascotas oficiales de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025 se realizó en el marco de la gran apertura del evento internacional.
En Itapúa se albergarán cuatro categorías de deportes en el marco del desarrollo de los Panamericanos Junior, a celebrarse del 9 al 23 de agosto en nuestro país. Las subsedes se hallan en Encarnación, donde se disputarán Aguas Abiertas, Triatlón y Vela; y en San Juan del Paraná, donde se desarrollará Mountain Bike (MTB).
El 10 de agosto iniciará la competencia de MTB; entretanto, los días 15, 16 y 17 se desarrollará Vela en la costanera de Encarnación. También el 17 se disputará la prueba de Aguas Abiertas, y el calendario cerrará con el Triatlón, a desarrollarse del 20 al 22 de agosto.
Los Juegos Panamericanos Junior iniciaron este 9 de agosto con la ceremonia inaugural en el estadio Defensores del Chaco, a las 19:00. Ese mismo día ya comenzaron las competencias: el tiro deportivo y el remo se realizaron esa misma mañana.
El evento está listo para albergar a más de 4.000 atletas de 41 países para la gran fiesta. México encabeza la lista de países con mayor representación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, seguido por Brasil (362), Argentina (339), Paraguay (318), Chile (282) y Cuba (231).
Para Encarnación está previsto un “Fanfest” los días 15, 16 y 17 de agosto, con presentaciones de artistas locales y merchandising del evento. El mismo se desarrollará en la Pérgola de la Costanera República del Paraguay, en el sector de la Playa San José.