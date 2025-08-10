Tito y Tika estuvieron en Encarnación para compartir fotos y baile con las familias en el sur

Las mascotas oficiales de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025 pasaron una tarde en la costanera de Encarnación para compartir baile, diversión y muchas fotos con las familias del sur del país, en el marco de la apertura del evento internacional. Encarnación albergará cuatro categorías de estos importantes juegos, siendo este domingo la primera competencia de Mountain Bike (MTB).