ASU2025: la alegría de Nicole Martínez tras ganar el oro en remo

Con una sonrisa imposible de disimular, Nicole Martínez habló desde lo más profundo de su corazón tras ganar la primera final de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. “Súper feliz, realmente… genar acá en casa y escuché los últimos metros ahí todos gritando. Creo que le escuché a mi mamá“, relató la embajadora del Team Panam Sports, visiblemente emocionada.

La bahía de Asunción fue testigo de un momento histórico para el remo nacional, con Nicole dominando la competencia de principio a fin. La campeona dedicó su triunfo “a toda mi familia, a todos mis amigos que vinieron a apoyarme y se levantaron un domingo súper temprano. Gracias a todos ustedes”.

La victoria de Martínez no solo le otorgó a Paraguay su primera medalla de oro en esta edición de los Panamericanos Júnior, sino que también dejó claro que la pasión y el apoyo de la gente son tan importantes como la fuerza y la técnica en el agua. Ahora, Nicole apunta a seguir sumando logros: “Con todo para los otros botes… ¡Vamos Paraguay!”.