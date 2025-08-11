Contra su clásico rival: Cerro se posiciona mejor en la Premium

Hubo jornada con doble programación de las semifinales de la Liga Premium en el polideportivo de la Cooperativa Capiatá.

Los cerristas ganaron los títulos absolutos de las 9 ligas Premium anteriores.

En esta ocasión, Cerro Porteño se impuso por 1-0 a Olimpia, con tanto de Diego Poggi, a los 17’ del primer tiempo. Los de Barrio Obrero tuvieron mas oportunidades de ampliar el marcador, así como los olimpistas, que desaprovecharon la ocasión de igualar o ganar en esta primera pulseada.

Por el sistema de juego, se considera la diferencia gol, por lo que los cerristas tienen a favor la ventaja mínima.

* San Cristóbal 2-4 Afemec. En cuanto a Afemec, los lambareños se impusieron por 4 a 2 a los villamorrenses, sacando un par de goles de diferencia para la vuelta. Los “santos” sorprendieron con gol de Ariel Salomón, a los 4’15” del primer tiempo y llevaron el resultado a vestuarios.

En la complementaria, apenas se movió el balón del medio campo, y San Cristóbal ya igualaba 1-1 por medio de Leandro Acosta. Óscar Basualdo adelantó a los “educadores” a los 10’19” y Fernando Brambilla amplió 3-1, 35” después. Marcos Solís puso el 4-1 a los 16’27” y Joel Ibarra convirtió el segundo gol para los “santos”, para el 4-2 final.

* Fecha 6 de Honor. Se disputó la sexta fecha del torneo del segundo escalafón del futsal, la División de Honor, con estos resultados:

San Gerónimo 3-0 Deportivo Sajonia, Tte. Rojas Silva 2-3 Coronel Escurra, Sportivo Ameliano 1-0 Filosofía y Deportivo Santaní 2-5 Villa Virginia.