Copa Oro de Fútbol de Salón: Semifinales, desde mañana

Por la Serie A se medirán de la Copa Oro de fútbol de salón, en el Fomento de Barrio Obrero habrá doble programación, a partir de las 19:00 se medirán: Nuestra Señora de la Asunción Club vs. Deportivo La Merced.

Luego jugarán 12 de Junio vs. Deportivo Atenas. Las restantes dos fechas se jugarán los martes 19 y 26 de los corrientes.

La Serie B arrancará el sábado. A partir de las 12:00 jugarán 29 de Setiembre vs. Sportivo José Meza, y de fondo, Artemios FC vs. Fomento de Barrio Obrero.

Las dos siguientes fechas también serán sabatinas, el 26 y el 30 del presente mes.

Todos los choques de fondo del torneo tendrán transmisión televisiva.