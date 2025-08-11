Polideportivo

Otros deportes: Gran arranque de las Guerreritas contra EE.UU. en balonmano

El team paraguayo de balonmano consiguió una gran victoria este domingo sobre el conjunto de Estados Unidos, venciendo por el score de 19-12. Las niñas guaraníes demostraron superioridad desde el vamos, con parcial de 11-8.

Por ABC Color
10 de agosto de 2025 - 22:25
Las Junior albirrojas empezaron con el pie derecho en el balonmano, derrotando ayer su par de Estados Unidos en el SND Arena.
El rival de este lunes es Uruguay en el handbol, y el martes cierra la fase del Grupo B contra Chile.

Lea mas: Examen de handbol en los Panamericanos

Ambos cotejos con horario de inicio, a las 19:30.

* Natación. Este domingo se iniciaron las justas en el natatorio del COP, donde el team de relevo 4x100 Libre de las chicas llegó a la Final A, quedando en octavo puesto.

El team nacional conformado por Fiorella Mateos, Constanza Areco, Astrid Caballero y Lara Giménez culminó en 4:01.62.

* Bádminton. En Individual Femenino, Sofía Rodas le ganó 2-0 a la boliviana Verónica Condori y pasó a octavos de final, al igual que Mauricio Martínez, que se impuso por retiro al mexicano Maximiliano Peregrina.

Sofía y Mauricio ganaron en dobles mixtos a la dupla cubana 2-0, avanzando también a cuartos de final.

* Tiro con arco. El team paraguayo Gabriel Ortiz/Eva Nakatani cayó 6-0 contra Brasil.

* Hockey masculino. El equipo de hockey albirrojo perdió 6-1 contra su par de Estados Unidos, en el primer partido por la fase grupal.

* Vóley de pista. En el juego de vóleibol, el equipo paraguayo cayó 3-0 contra Costa Rica, en el partido debut. Los parciales fueron de 21-25, 21-25 y 11-25.

Las albirrojas jugarán este lunes contra Argentina, a partir de las 20:30. La fase por el Grupo A cerrarán las paraguayas contra las cubanas, el martes de fondo, en el mismo horario.

