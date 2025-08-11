Otros deportes: Gran arranque de las Guerreritas contra EE.UU. en balonmano

El rival de este lunes es Uruguay en el handbol, y el martes cierra la fase del Grupo B contra Chile.

Ambos cotejos con horario de inicio, a las 19:30.

* Natación. Este domingo se iniciaron las justas en el natatorio del COP, donde el team de relevo 4x100 Libre de las chicas llegó a la Final A, quedando en octavo puesto.

El team nacional conformado por Fiorella Mateos, Constanza Areco, Astrid Caballero y Lara Giménez culminó en 4:01.62.

* Bádminton. En Individual Femenino, Sofía Rodas le ganó 2-0 a la boliviana Verónica Condori y pasó a octavos de final, al igual que Mauricio Martínez, que se impuso por retiro al mexicano Maximiliano Peregrina.

Sofía y Mauricio ganaron en dobles mixtos a la dupla cubana 2-0, avanzando también a cuartos de final.

* Tiro con arco. El team paraguayo Gabriel Ortiz/Eva Nakatani cayó 6-0 contra Brasil.

* Hockey masculino. El equipo de hockey albirrojo perdió 6-1 contra su par de Estados Unidos, en el primer partido por la fase grupal.

* Vóley de pista. En el juego de vóleibol, el equipo paraguayo cayó 3-0 contra Costa Rica, en el partido debut. Los parciales fueron de 21-25, 21-25 y 11-25.

Las albirrojas jugarán este lunes contra Argentina, a partir de las 20:30. La fase por el Grupo A cerrarán las paraguayas contra las cubanas, el martes de fondo, en el mismo horario.