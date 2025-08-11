Paraguay logra la plata en remo femenino en los Panamericanos Junior ASU 2025

La Bahía de Asunción fue escenario de otra alegría para el remo paraguayo en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. El cuarteto femenino compuesto por Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López y Fiorela Rodríguez conquistó la medalla de plata en la final de la modalidad 4-W, en una regata de alto nivel que mantuvo la emoción hasta el último metro.

El equipo chileno se llevó el oro tras marcar un ritmo demoledor desde la salida, mientras que las paraguayas, alentadas por una multitud local, defendieron con garra la segunda posición frente a la presión del bote canadiense, que finalmente se quedó con el bronce.

Esta nueva medalla reafirma el gran momento del remo nacional, que viene sumando podios y consolidándose como una de las disciplinas más competitivas de Paraguay en el escenario internacional.

El esfuerzo y la sincronización de Martínez, Martínez, López y Rodríguez son un reflejo del trabajo que se viene realizando y del potencial que tiene el país para seguir brillando en aguas internacionales.

