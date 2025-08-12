Balonmano: Las Guerreritas conmueven al país

El equipo paraguayo sumó su segunda victoria por el Grupo A en el handbol y camina firme hacia la clasificación, la que asegurará con un empate en el juego de este miércoles contra Chile, en el cierre de la fase grupal. El partido será a las 19:30.

Lea mas: Gran arranque de Guerreritas contra EE.UU.

Las Guerreritas tienen la mira fija en el oro, pero pretenden como mínimo, repetir la actuación en los Panamericanos Junior de Cali’21, donde fueron de plata, con el oro para Argentina y el bronce para Brasil. Las niñas no defraudan y quieren seguir el camino de sus ídolas, las Guerreras, la selección adulta, que son mundialistas y un orgullo nacional.

En su partido debut, las Guerreritas se impusieron a la selección de los Estados Unidos, por 19-12.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el partido de ayer, las paraguayas empezaron abriendo la cuenta y teniendo ventaja siempre, y tras corregir errores de pérdidas de balón, fueron a vestuarios ganando 11-4, contra las orientales. En la complementaria, el team entrenado por Marizza Faría siguió muy bien, ante la impotencia uruguaya, y utilizando las chicas de la banca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las goleadoras paraguayas fueron: Fiorella Enriquez con 6 tantos, Milagros Samaniego 4, Magnolia Arzamendia 3, Luana Cantero 3, Luana Pérez 3, Vannia Recalde 2, Thiara Villasboa 1 y Valentina Lombardo 1. Una vez más espectacular la labor de la portero titular, Ana Macke.

* Escenario de clasificación. Paraguay avanzará a semifinales con un empate. De caer hoy contra Chile, y si Uruguay se impone a EE.UU., habrá triple empate (con 4 puntos), y la definición será por diferencia de goles entre los tres. Las Guerreritas están con +12, Uruguay ya quedó con -5 y por ahora Chile está con -7. La ventaja de las Guerreritas es amplia, pero no hay que descuidarse esta noche.

* Argentina-Brasil, duelo de clasificados. En el Grupo B, hoy se enfrentan Argentina y Brasil, que ya clasificaron pues consiguieron sendos triunfos contra México y Cuba. Solo falta definir cuál de los dos queda en primer lugar.