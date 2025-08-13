Balonmano: Infartantes Guerreritas

En el juego de handbol del martes, la goleadora del team paraguayo, Fiorella Enriquez, convirtió el gol de la victoria contra las trasandinas, anotando la guerrerita su octava conquista del día.

Si bien el empate 28-28, a los 29’, ya le servía a las albirrojas para situarse como líderes del Grupo B y disputar las semifinales contra el segundo del Grupo A, que resultó Argentina, el gol de la victoria causó una explosión de júbilo de las gradas llenas del SND Arena, para celebrar el tercer triunfo de las guerreritas.

En el juego entre Brasil-Argentina por el Grupo A, las brasileñas ganaron 21-18 y se aseguraron el primer lugar, para jugar contra Uruguay la otra semifinal.