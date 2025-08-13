Polideportivo

Nota peculiar en los Panamericanos ASU2025: Susto por intoxicación

Una de las notas peculiares de este martes fue la intoxicación por inhalación de gases químicos de dos funcionarias externas a la organización de los Juegos Asu2025.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 23:45
Luciana García quedó fuera en esgrima, en octavos de final.
Luciana García quedó fuera en esgrima, en octavos de final.DAVID ROLON

Las mismas fueron asistidas de inmediato por el equipo médico y ambulancias del Comité Olímpico Paraguayo, siendo conducidas al Centro Nacional de Toxicología y hallándose ya fuera de peligro, según el comunicado oficial emitido por el COP.

En cuanto a competencias en otras disciplinas, no hubo mayores alegrías para el Team Paraguay, este martes.

En esgrima participaron Franco Gallardo y Luciana García, pero perdieron en octavos de final.

En vóleibol de piso femenino el team volvió a perder en su tercera presentación, esta vez contra Cuba por 3-0. Las albirrojas buscarán puestos de ubicación.

En hockey masculino, los albirrojos igualaron 1-1 contra Brasil, en su segunda presentación.

En natación, participaron Bruno Heinichen, Mateo Mascareño, Cielo Peralta y Cecilia Piraíno, entre otros.

