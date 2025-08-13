Nota peculiar en los Panamericanos ASU2025: Susto por intoxicación

Las mismas fueron asistidas de inmediato por el equipo médico y ambulancias del Comité Olímpico Paraguayo, siendo conducidas al Centro Nacional de Toxicología y hallándose ya fuera de peligro, según el comunicado oficial emitido por el COP.

En cuanto a competencias en otras disciplinas, no hubo mayores alegrías para el Team Paraguay, este martes.

En esgrima participaron Franco Gallardo y Luciana García, pero perdieron en octavos de final.

En vóleibol de piso femenino el team volvió a perder en su tercera presentación, esta vez contra Cuba por 3-0. Las albirrojas buscarán puestos de ubicación.

En hockey masculino, los albirrojos igualaron 1-1 contra Brasil, en su segunda presentación.

En natación, participaron Bruno Heinichen, Mateo Mascareño, Cielo Peralta y Cecilia Piraíno, entre otros.