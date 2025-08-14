Balonmano: Guerreritas van contra Argentina en semifinal

Tal como se espera del hándbol femenino, las Guerreritas mantienen intactas las esperanzas de llegar a una medalla para el país, reprisando su actuación en los I Juegos Panamericanos Junior de Cali. En 2021, Argentina ganó el oro, Paraguay la presea de plata y Brasil la de bronce.

El team paraguayo triunfó en sus tres partidos por el Grupo B de la competencia, por lo que enfrentarán al segundo ubicado del Grupo A, que son las albicelestes.

* El camino de las Guerreritas. En el debut, el domingo, las albirrojitas se impusieron 19-12 a EE.UU. y el lunes con mayor amplitud en el marcador, a Uruguay, por 23-11.

Punto a parte para el cotejo frente a Chile, el martes, donde las trasandinas fueron mas duras que lo esperado, pasando al frente al mediar la complementaria.

Las “rojas” llevaron la ventaja y faltando 3’ las Guerreritas igualaron, para encajar el gol de la victoria, 29-28, faltando 5” para el final.

La goleadora del partido, con ocho dianas, fue la pequeña pero osada central Fiorella Enriquez, la que precisamente marcó el tanto de la victoria contra Chile.

* El panorama. Argentina le ganó 47-20 a Cuba y 32-14 a México, cayendo en reñido juego contra Brasil, 21-18.

Las albicelestes serán rivales de cuidado y se espera que las albirrojas se recuperen del esfuerzo en la fase grupal, pues en el cotejo contra las chilenas se notó que los partidos seguidos pasaron factura al físico de las guerreras.

* Programa de este jueves. Clasificación 5-8: 9:00 México vs. EE.UU. y 12:00 Chile vs. Cuba. Semifinales: 17:00 Brasil vs. Uruguay y 20:00 Paraguay vs. Argentina.