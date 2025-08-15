ASU 2025: Bronce en squash y el Team Paraguay llega a 9 preseas

El Team Paraguay sumó hoy una nueva medalla en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Fiorella Gatti y Damián Casarino disputaron las semifinales del dobles mixto de Squash: la dupla guaraní perdió 2-0 con Perú (Amaro y Luciana Castillo) en el Centro Nacional de Squash, en la Secretaría Nacional de Deportes, y obtuvo el bronce.
Gatti, quien conquistó el oro en singles femenino, y Casarino cayeron con parciales 11-4 y 11-9 en 24 minutos de partido. De esta manera, la pareja paraguaya sube al podio compartiendo el tercer lugar con Argentina (Paula Rivero y Segundo Portabales), que fue superada 2-0 (parciales 11-5 y 11-10) por México (Wally Ávila y Mariana Narvaez).