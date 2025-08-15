Sexta jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: seguí minuto a minuto

La sexta jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 comenzó con toda la energía en los distintos escenarios deportivos de la capital. Desde temprano, atletas de toda América buscan sumar medallas en sus disciplinas, mientras que el público local espera con ansias la actuación del Team Paraguay, que tendrá participación clave a lo largo del día. En este minuto a minuto podés seguir las instancias más emocionantes y conocer los horarios exactos de competencia de los representantes nacionales.
Cronograma de las competencias
- 09:00 - Natación (Centro Acuático Olímpico): 1500 m libre, series lentas femenino (Cecilia Montserrat y Cielo Peralta).
- 09:25 - Natación (Centro Acuático Olímpico): 200 m combinado individual, series femenino (Astrid Caballero y Fiorella Mateos).
- 09:35 - Natación (Centro Acuático Olímpico): 200 m combinado individual, series masculino (Maximiliano Benitez y Ernesto González).
- 09:45 - Natación (Centro Acuático Olímpico): 1500 m libre, series lentas masculino (Joaquín Estigarribia y Juan Apodaca).
- 10:20 - Natación (Centro Acuático Olímpico): 4x100 m relevo combinado, series masculino (Camilo Villalba, Bruno Heinichen, Ernesto González y Maximiliano Benítez).
- 11:20 - Ciclismo Pista (Velódromo): Omnium I, Scratch (Carlos Domínguez).
- 12:00 - Ciclismo Pista (Velódromo): Omnium II, Tempo Race (Carlos Domínguez).
- 13:00 - Squash (Centro Nacional de Squash): Dobles semifinal mixto (Damián Casarino/Fiorella Gatti vs. Amaro Castillo/Luciana Castillo).
- No antes de las 13:00 - Tenis (Arena SND): Singles cuartos de final femenino (Catalina Delmas vs. Candela Vázquez).
- 14:00 - Voleibol (COP Arena): Singles, clasificación femenino (Paraguay vs. Cuba).
- No antes de las 16:00 - Tenis (Arena SND): Singles cuartos de final masculino (Alex Nuñez vs. João Didoni).
- 18:00 - Natación (Centro Acuático Olímpico): 1500 m libre, serie rápida masculino (Joaquín Estigarribia y Juan Apodaca).
- 18:00 - Natación (Centro Acuático Olímpico): 1500 m libre, serie rápida femenino (Cecilia Piraino y Cielo Peralta).
- 18:00 - Natación (Centro Acuático Olímpico): 200 m combinado, finales A y B masculino (Ernesto González y Maximiliano Benitez).
- 18:00 - Natación (Centro Acuático Olímpico): 200 m combinado, finales A y B femenino (Astrid Caballero y Fiorella Mateos).
- 18:00 - Natación (Centro Acuático Olímpico): 4x100 m relevo combinado, final masculino (Camilo Villalba, Bruno Heinichen, Ernesto González y Maximiliano Benítez).
- 18:15 - Ciclismo Pista (Velódromo): Omnium III, Eliminación (Carlos Domínguez).
- 19:00 - Natación (Centro Acuático Olímpico): 4x100 m relevo combinado, final femenino (Constanza Areco, Lara Giménez, Astrid Caballero y Amara Vergara).
- 19:00 - Squash (Centro Nacional de Squash): Dobles final mixto (Damian Casarino/Fiorella Gatti vs. A espera de contrincante).
- 19:15 - Ciclismo Pista (Velódromo): Omnium IV, Final Carrera por puntos (Carlos Domínguez).
- 19:30 - Hockey (Centro Nacional de Hockey): Grupo A masculino (Paraguay vs. Argentina).
- 19:30 - Balonmano (Arena SND): Semifinal femenino (Paraguay vs. Argentina).
- No antes de las 19:00 - Tenis (Arena SND): Dobles cuartos de final mixto masculino (Catalina Delmas/Alex Nuñez vs. Ignacio de Armas/Sabrina Balderrama).