Asu2025: Paraguay, a semifinales en el tenis dobles mixto

El binomio paraguayo Catalina Delmás (16 años) y Alex Santino Núñez (18) se metieron a las semifinales del torneo de tenis en la modalidad dobles mixtos en el marco de los II Juegos Panamericanos Junior “Asunción 2025” que se realizó en el court central de Rakiura.