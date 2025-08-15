Asu2025: Paraguay, a semifinales en el tenis dobles mixto

Delmás y Núñez tuvieron una extraordinaria remontada frente a la dupla venezolana Sabrina Balderrama e Ignacio de Armas, tras perder el primer set 6-4 igualaron en el segundo por 6-2 y dieron vuelta el marcador en el super tie break por 10-8.
Los paraguayos se medirán en semifinales a los colombianos Juan Manuel Bolívar y Valentina Mediorreal, desde las 17:30.
En cuanto a singles ambos quedaron eliminados en cuartos de final sin chances de aspirar a una medalla, Catalina cedió ante la argentina Candela Vázquez 6-1 y 6-2; mientras que Santino Núñez peleó, pero no alcanzó y perdió frente al brasileño João Didoni por 7-6 (4), 2-6 y 6-4.
