Asu2025: Paraguay, a semifinales en el tenis dobles mixto

El binomio paraguayo Catalina Delmás (16 años) y Alex Santino Núñez (18) se metieron a las semifinales del torneo de tenis en la modalidad dobles mixtos en el marco de los II Juegos Panamericanos Junior “Asunción 2025” que se realizó en el court central de Rakiura.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 23:45
Santino Núñez y Catalina Delmás se saludan tras la victoria.
Santino Núñez y Catalina Delmás se saludan tras la victoria.Gentileza

Delmás y Núñez tuvieron una extraordinaria remontada frente a la dupla venezolana Sabrina Balderrama e Ignacio de Armas, tras perder el primer set 6-4 igualaron en el segundo por 6-2 y dieron vuelta el marcador en el super tie break por 10-8.

Los paraguayos se medirán en semifinales a los colombianos Juan Manuel Bolívar y Valentina Mediorreal, desde las 17:30.

En cuanto a singles ambos quedaron eliminados en cuartos de final sin chances de aspirar a una medalla, Catalina cedió ante la argentina Candela Vázquez 6-1 y 6-2; mientras que Santino Núñez peleó, pero no alcanzó y perdió frente al brasileño João Didoni por 7-6 (4), 2-6 y 6-4.

