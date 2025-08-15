Polideportivo

Baloncesto: El 3x3 entra en acción

Desde este viernes entra en acción el baloncesto modalidad 3x3 en los Juegos Panamericanos Junior Asu2025, en ambas ramas.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 23:07
Las componentes del team femenino 3x3 de Paraguay.
Las componentes del team femenino 3x3 de Paraguay.Gentileza

Los juegos de baloncesto arrancarán desde las 10:00, en el polideportivo del COP. De entrada jugarán en femenino Chile vs. Uruguay.

Las albirrojas forman parte del Grupo D y debutarán a las 12:30, frente a Puerto Rico. A la tarde, desde las 18:30, Paraguay cerrará la fase grupal frente a Canadá.

El masculino también se encuentra en el Grupo D y se estrenan a las 13:30 contra Islas Caimán. Los muchachos cierran el grupo contra México, a las 19:50.

Mañana se inician los cuartos de final, con los dos mejores de cada grupo. El domingo se disputarán los partidos semifinales, la final y juegos por reclasificación.

* Team paraguayo. Las albirrojas del equipo son: Ana Brítez, Manuela Ramírez, Agostina Ochipinti y Antonella Luraghi.

El team masculino: Fabrizzio Ruiz Díaz, William Burgos, Juan Medina y Antony Montiel.

Team manager: Paola Ferrari. Coach principal: Ariel Rearte.

