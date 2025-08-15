Baloncesto: El 3x3 entra en acción

Los juegos de baloncesto arrancarán desde las 10:00, en el polideportivo del COP. De entrada jugarán en femenino Chile vs. Uruguay.
Las albirrojas forman parte del Grupo D y debutarán a las 12:30, frente a Puerto Rico. A la tarde, desde las 18:30, Paraguay cerrará la fase grupal frente a Canadá.
El masculino también se encuentra en el Grupo D y se estrenan a las 13:30 contra Islas Caimán. Los muchachos cierran el grupo contra México, a las 19:50.
Mañana se inician los cuartos de final, con los dos mejores de cada grupo. El domingo se disputarán los partidos semifinales, la final y juegos por reclasificación.
* Team paraguayo. Las albirrojas del equipo son: Ana Brítez, Manuela Ramírez, Agostina Ochipinti y Antonella Luraghi.
El team masculino: Fabrizzio Ruiz Díaz, William Burgos, Juan Medina y Antony Montiel.
Team manager: Paola Ferrari. Coach principal: Ariel Rearte.