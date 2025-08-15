Balonmano: Guerreritas quieren podio

El team paraguayo de hándbol venía con campaña invicta, con tres triunfos en la fase de grupos, e ilusionó a todo el país en llegar a lo alto del podio, luego de las victorias en la fase de grupos sobre Estados Unidos, Uruguay y Chile.

Sin embargo, las esperanzas de las Guerreritas de conseguir la presea mas valiosa de los juegos murió anoche en la confrontación contra las albicelestes, que defenderán el cetro del I Panamericanos Junior “Cali 2021” frente a la selección brasileña.

Este jueves, con un marco repleto de almas guaraníes en las gradas del SND Arena, Argentina marcó los pasos del juego contra las paraguayas desde el vamos, con las guaraníes pisándoles los talones para pasar brevemente al frente recién en el último tercio del primer tiempo.

Las albirrojas entraron en sucesivos errores, con pérdidas de balón y sin poder penetrar la buena defensa de las albicelestes, con una mayoría de jugadoras rivales que exhibían un físico exhuberante. No obstante, el primer tiempo culminó con paridad de 9 goles por sector, y esperanzas intactas.

En la complementaria las rioplatenses siguieron en ritmo y fueron desnivelando el score a su favor, estirando ventaja. Las guerreritas seguían sin encontrar fácil el camino para batir a la férrea defensa rival y con algunos desaciertos permitieron a las campeonas vigentes asegurar una presea.

* Favoritismo en batalla bronceada. Las Guerreritas buscarán el viernes la medalla de bronce contra Uruguay, y tienen el favoritismo en la previa al cotejo, en el SND Arena.

En la fase de grupos, las orientales perdieron contra las paraguayas por 23-11, por lo que las Guerreritas bajan al parquet con amplio favoritismo.

No obstante, no hay que descuidarse de las rivales, pues se notó que los sucesivos partidos afectaron el físico y, por ende, la productividad albirroja.

En la otra semifinal, Brasil se impuso con amplitud, 27-8 a las orientales y este viernes peleará el oro contra Argentina.

* Programa del día. 09:00 México vs. Cuba, por el 7° puesto; 12:00 EE.UU. vs. Chile, por el 5° lugar; 17:00 Uruguay vs. Paraguay, por el bronce; 20:00 Brasil vs. Argentina, por el oro.