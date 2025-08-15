Ivanna Ibáñez reemplaza a Thiara Villasboa en el Team Paraguay

Thiara Villasboa sufrió una lesión en el codo izquierdo durante el partido contra Chile. La dolencia le impide competir y la deja fuera de los próximos compromisos de la selección. Aun así, permanecerá junto a sus compañeras hasta que finalicen las competencias. El equipo le desea una pronta y completa recuperación.

Convocatoria de Ivanna Ibáñez

Ante la baja de Villasboa, el cuerpo técnico decidió convocar a Ivanna Ibáñez, quien ya se incorporó al grupo y lucirá la camiseta número 16. Ibáñez está lista para disputar el partido de hoy, 14 de agosto de 2025, contra la selección de Argentina.

Partido clave en semifinales

Paraguay y Argentina se enfrentarán hoy a las 20:00, en un duelo crucial por las semifinales de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025. La incorporación de Ibáñez busca reforzar al plantel en este compromiso decisivo para avanzar a la final.

