Ivanna Ibáñez reemplaza a Thiara Villasboa en el Team Paraguay

El Team Paraguay de Balonmano anunció un cambio en su plantel para los Juegos Panamericanos Junior ASU2025. La atleta Thiara Joselin Villasboa Franco no continuará en la competencia debido a una lesión, y el equipo convocó en su lugar a Ivanna Ibáñez.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 12:59
Una foto del equipo de balonmano de Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. guillermo caballero

Thiara Villasboa sufrió una lesión en el codo izquierdo durante el partido contra Chile. La dolencia le impide competir y la deja fuera de los próximos compromisos de la selección. Aun así, permanecerá junto a sus compañeras hasta que finalicen las competencias. El equipo le desea una pronta y completa recuperación.

Convocatoria de Ivanna Ibáñez

Ante la baja de Villasboa, el cuerpo técnico decidió convocar a Ivanna Ibáñez, quien ya se incorporó al grupo y lucirá la camiseta número 16. Ibáñez está lista para disputar el partido de hoy, 14 de agosto de 2025, contra la selección de Argentina.

Partido clave en semifinales

Paraguay y Argentina se enfrentarán hoy a las 20:00, en un duelo crucial por las semifinales de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025. La incorporación de Ibáñez busca reforzar al plantel en este compromiso decisivo para avanzar a la final.

