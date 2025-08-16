Baloncesto: Explosión de 3x3

El viernes se iniciaron los juegos del básquetbol en la modalidad de 3x3, con incursión guaraní en ambas ramas del Asu2025.

El cuadro varonil rindió alto y ya espera clasificado con dos triunfos por el Grupo D del certamen.

En primer turno, el team se impuso a Islas Caimán por 19-9. Luego se lució contra México, venciendo 21-13.

Este sábado jugarán Islas Caimán y México, para dirimir el cupo restante de cuartos.

Los cuartos de final arrancarán a las 16:00.

* Las chicas con un triunfo. El cuadro femenino tuvo una esforzada faena en la jornada del viernes y espera el partido de este sábado entre Puerto Rico y Canadá, por el Grupo D para conocer su destino.

En cuanto a los partidos del viernes, en el debut, las panteritas perdieron contra Puerto Rico, por 16-13.

En el segundo cotejo, las albirrojas obtuvieron una vibrante victoria contra el cuadro canadiense, por el marcador de 15-13.

Las semifinales y finales se disputarán el domingo, así como las clasificaciones 5° a 8°, que arrancan a las 10:00.