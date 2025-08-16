Tenis: Mixtos van por preseas

Este sábado tratarán de completar el podio en el tenis, peleando por la presea de bronce con Argentina.

Los juegos del tenis se disputan en canchas de tierra batida del Rakiura. En cuanto al partido de los paraguayos, van por la medalla bronceada contra la dupla argentina conformada por Sofía Meabe/Dante Pagani, a las 17:00.

En el juego de ayer, por cuartos de final, Catalina y Alex pelearon el partido hasta el final, pero no pudieron contra los cafeteros Valentina Mediorreal y Juan Miguel Bolívar, cayendo por el score de 2-0, con parciales de 7-5, 7-6(8).

Hoy habrá jornada de medallas en el Rakiura, que comenzará a las 13:00, con singles femenino.