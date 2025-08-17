Tenis: Medalla de bronce en dobles mixtos

Los juegos del tenis se desarrollaron en canchas del Rakiura, en Luque.
Lea mas: Mixtos van por preseas
En la pista 2 del complejo, en choque de fondo, Catalina y Alex le ganaron en 2 sets a Sofía Meabe y Dante Pagani, por el marcador de 7-6 (6) y 6-2.
El oro en esta modalidad fue para los colombianos Valentina Mediorreal y Juan Miguel Bolívar, los verdugos de Catalina y Alex en “semis”, que se impusieron a los puertorriqueños por doble 6-2.
