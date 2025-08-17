Polideportivo

Tenis: Medalla de bronce en dobles mixtos

La dupla paraguaya Catalina Delmás/Alex Santino Núñez le dieron a Paraguay su duodécima medalla al vencer ayer a sus pares de Argentina en tenis, en el marco de los Juegos Asu2025.

16 de agosto de 2025 - 21:34
Alex y Catalina, con gran labor para ganar el bronce, contra Argentina.
Los juegos del tenis se desarrollaron en canchas del Rakiura, en Luque.

En la pista 2 del complejo, en choque de fondo, Catalina y Alex le ganaron en 2 sets a Sofía Meabe y Dante Pagani, por el marcador de 7-6 (6) y 6-2.

El oro en esta modalidad fue para los colombianos Valentina Mediorreal y Juan Miguel Bolívar, los verdugos de Catalina y Alex en “semis”, que se impusieron a los puertorriqueños por doble 6-2.

