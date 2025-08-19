Team Paraguay en la 10.ª jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

La delegación paraguaya continúa su camino en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en una intensa décima jornada que reúne emoción, esfuerzo y la ilusión de nuevas medallas.

09:00h - Acuáticos Clavados: 1M Trampolín | Preliminar Femenino - Mia Parini. Lugar: Centro Acuático Olímpico

09:00h - Acuáticos Clavados: 1M Trampolín | Preliminar Femenino - Raysa Segovia. Lugar: Centro Acuático Olímpico

09:00h - Atletismo: 100M Decatlón P1 | Serie 1 y 2 Masculino - Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo - COP

09:00h - Patinaje de Velocidad: 200M Meta Contra Meta | Final Femenino - Lizza Ortíz. Lugar: Estadio Patinódromo

09:00h - Esquí Náutico y Wakeboard: Slalom | Preliminar Femenino - Constanza Codas e Ileana Wasmossy. Lugar: Lago Manene

09:30h - Hockey: Partido Puesto 7-8 - Paraguay vs Trinidad y Tobago. Lugar: Centro Nacional de Hockey

09:45h - Atletismo: Salto Longitud Decatlón P2 | Masculino - Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo - COP

10:00h - Voleibol Playa: Grupo A Masculino - Paraguay vs San Cristóbal y Nieves. Lugar: Estadio Pynandi

10:30h - Esquí Náutico y Wakeboard: Slalom | Preliminar Masculino - Fernando Cáceres y Raúl Codas. Lugar: Lago Manene

11:00h - Acuáticos Clavados: 3M Trampolín | Preliminar Masculino - Johaquin Cabrera. Lugar: Centro Acuático Olímpico

11:30h - Voleibol Playa: Grupo A Femenino - Paraguay vs Nicaragua. Lugar: Estadio Pynandi

13:15h - Esquí Náutico y Wakeboard: Salto | Preliminar Femenino - Constanza Codas. Lugar: Lago Manene

14:20h - Esquí Náutico y Wakeboard: Salto | Preliminar Masculino - Raúl Codas. Lugar: Lago Manene

16:30h - Patinaje de Velocidad: 1,000 Sprint | Clasificación Femenino - Lizza Ortíz. Lugar: Estadio Patinódromo

17:10h - Patinaje de Velocidad: 1,000 Sprint | Final Femenino - Lizza Ortíz. Lugar: Estadio Patinódromo

17:30h - Voleibol Playa: Grupo A Masculino - Paraguay vs Chile. Lugar: Estadio Pynandi

17:55h - Atletismo: Lanzamiento de Jabalina | Final Femenino - María José Cáceres. Lugar: Pista de Atletismo - COP

18:00h - Atletismo: 100M | Semifinal 1 y 2 Masculino - Gustavo Mongelos. Lugar: Pista de Atletismo - COP

18:15h - Atletismo: 100M | Semifinal 1 y 2 Femenino - Jazmin Quiñonez. Lugar: Pista de Atletismo - COP

18:30h - Atletismo: 400M con Vallas | Semifinal 1 y 2 Masculino - Iván Brítez. Lugar: Pista de Atletismo - COP

18:45h - Atletismo: Lanzamiento Bala Decatlón P3 | Masculino - Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo - COP

19:00h - Voleibol Playa: Grupo A Femenino - Paraguay vs Argentina. Lugar: Estadio Pynandi

19:10h - Atletismo: Lanzamiento de Jabalina | Final 2 Masculino - Lars Anthony Flaming. Lugar: Pista de Atletismo - COP

19:20h - Atletismo: Salto de Altura Decatlón P4 | Masculino - Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo - COP

19:25h - Atletismo: Salto Longitud | Final 3 Femenino - Victoria Duarte. Lugar: Pista de Atletismo - COP

19:30h - Balonmano: Grupo A Masculino - Paraguay vs Argentina. Lugar: SND Arena

20:20h - Atletismo: 5,000M | Final 5 Masculino - Ericky Dos Santos. Lugar: Pista de Atletismo - COP