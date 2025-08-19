Polideportivo

Team Paraguay en la 10.ª jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Este lunes 18 de agosto se vive la décima jornada de competencias en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El Team Paraguay encara nuevas pruebas con el objetivo de seguir sumando protagonismo y vos podés acompañar minuto a minuto lo mejor de cada presentación albirroja.

18 de agosto de 2025 - 08:46
17/08/2025.- Atletas compiten en la categoría de ciclismo ruta femenino, en los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 este domingo, en la avenida Costanera en Asunción (Paraguay).
17/08/2025.- Atletas compiten en la categoría de ciclismo ruta femenino, en los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 este domingo, en la avenida Costanera en Asunción (Paraguay). Juan Pablo Pino

La delegación paraguaya continúa su camino en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en una intensa décima jornada que reúne emoción, esfuerzo y la ilusión de nuevas medallas.

Horarios del lunes 18 de agosto

  • 09:00h - Acuáticos Clavados: 1M Trampolín | Preliminar Femenino - Mia Parini. Lugar: Centro Acuático Olímpico
  • 09:00h - Acuáticos Clavados: 1M Trampolín | Preliminar Femenino - Raysa Segovia. Lugar: Centro Acuático Olímpico
  • 09:00h - Atletismo: 100M Decatlón P1 | Serie 1 y 2 Masculino - Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo - COP
  • 09:00h - Patinaje de Velocidad: 200M Meta Contra Meta | Final Femenino - Lizza Ortíz. Lugar: Estadio Patinódromo
  • 09:00h - Esquí Náutico y Wakeboard: Slalom | Preliminar Femenino - Constanza Codas e Ileana Wasmossy. Lugar: Lago Manene
  • 09:30h - Hockey: Partido Puesto 7-8 - Paraguay vs Trinidad y Tobago. Lugar: Centro Nacional de Hockey
  • 09:45h - Atletismo: Salto Longitud Decatlón P2 | Masculino - Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo - COP
  • 10:00h - Voleibol Playa: Grupo A Masculino - Paraguay vs San Cristóbal y Nieves. Lugar: Estadio Pynandi
  • 10:30h - Esquí Náutico y Wakeboard: Slalom | Preliminar Masculino - Fernando Cáceres y Raúl Codas. Lugar: Lago Manene
  • 11:00h - Acuáticos Clavados: 3M Trampolín | Preliminar Masculino - Johaquin Cabrera. Lugar: Centro Acuático Olímpico
  • 11:30h - Voleibol Playa: Grupo A Femenino - Paraguay vs Nicaragua. Lugar: Estadio Pynandi
  • 13:15h - Esquí Náutico y Wakeboard: Salto | Preliminar Femenino - Constanza Codas. Lugar: Lago Manene
  • 14:20h - Esquí Náutico y Wakeboard: Salto | Preliminar Masculino - Raúl Codas. Lugar: Lago Manene
  • 16:30h - Patinaje de Velocidad: 1,000 Sprint | Clasificación Femenino - Lizza Ortíz. Lugar: Estadio Patinódromo
  • 17:10h - Patinaje de Velocidad: 1,000 Sprint | Final Femenino - Lizza Ortíz. Lugar: Estadio Patinódromo
  • 17:30h - Voleibol Playa: Grupo A Masculino - Paraguay vs Chile. Lugar: Estadio Pynandi
  • 17:55h - Atletismo: Lanzamiento de Jabalina | Final Femenino - María José Cáceres. Lugar: Pista de Atletismo - COP
  • 18:00h - Atletismo: 100M | Semifinal 1 y 2 Masculino - Gustavo Mongelos. Lugar: Pista de Atletismo - COP
  • 18:15h - Atletismo: 100M | Semifinal 1 y 2 Femenino - Jazmin Quiñonez. Lugar: Pista de Atletismo - COP
  • 18:30h - Atletismo: 400M con Vallas | Semifinal 1 y 2 Masculino - Iván Brítez. Lugar: Pista de Atletismo - COP
  • 18:45h - Atletismo: Lanzamiento Bala Decatlón P3 | Masculino - Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo - COP
  • 19:00h - Voleibol Playa: Grupo A Femenino - Paraguay vs Argentina. Lugar: Estadio Pynandi
  • 19:10h - Atletismo: Lanzamiento de Jabalina | Final 2 Masculino - Lars Anthony Flaming. Lugar: Pista de Atletismo - COP
  • 19:20h - Atletismo: Salto de Altura Decatlón P4 | Masculino - Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo - COP
  • 19:25h - Atletismo: Salto Longitud | Final 3 Femenino - Victoria Duarte. Lugar: Pista de Atletismo - COP
  • 19:30h - Balonmano: Grupo A Masculino - Paraguay vs Argentina. Lugar: SND Arena
  • 20:20h - Atletismo: 5,000M | Final 5 Masculino - Ericky Dos Santos. Lugar: Pista de Atletismo - COP
  • 20:30h - Voleibol: Grupo A Masculino - Paraguay vs Colombia. Lugar: COP Arena
