Polideportivo

Taekwondo: Delegación de la Asociación Paraguaya ITF Tradicional con buenos réditos en Roque Saenz Peña, Argentina

Una delegación de la Asociación Paraguaya de Tae Kwon-Do ITF Tradicional, obtuvo interesantes frutos en el Campeonato Internacional de Roque Saenz Peña, Chaco, Argentina.

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 23:16
El maestro Cayo Miranda exhibe el trofeo que ganó en Argentina, donde fue campeón en Combate, ganando la medalla de oro.
La delegación de taekwondo estuvo encabezada por el SB Edgar Almada, presidente de la Asociación y como coach nacional estuvo la BooSabom Lic. Claudia Alcaraz.

Los artemarcialistas paraguayos tuvieron un gran desempeño y aprovecharon este evento como preparación para representar al país en el Campeonato Mundial de Taekwon-do ITF a realizarse en el mes de octubre próximo, en la ciudad de Jesolo, Venecia, Italia.

* Los medallistas. Algunos de los atletas que consiguieron valiosos metales, fueron:

Lara Rivas, Luana Almada y Alejandra Rivas oro en Tul y Combate, Iara Rodríguez oro en Tul, plata en Combate, Jesús Oviedo oro en Tul y bronce en Combate y Cayo Miranda oro en Combate.

