Taekwondo: Delegación de la Asociación Paraguaya ITF Tradicional con buenos réditos en Roque Saenz Peña, Argentina

La delegación de taekwondo estuvo encabezada por el SB Edgar Almada, presidente de la Asociación y como coach nacional estuvo la BooSabom Lic. Claudia Alcaraz.
Los artemarcialistas paraguayos tuvieron un gran desempeño y aprovecharon este evento como preparación para representar al país en el Campeonato Mundial de Taekwon-do ITF a realizarse en el mes de octubre próximo, en la ciudad de Jesolo, Venecia, Italia.
* Los medallistas. Algunos de los atletas que consiguieron valiosos metales, fueron:
Lara Rivas, Luana Almada y Alejandra Rivas oro en Tul y Combate, Iara Rodríguez oro en Tul, plata en Combate, Jesús Oviedo oro en Tul y bronce en Combate y Cayo Miranda oro en Combate.