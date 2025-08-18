¡Medalla de bronce para Rubén Arce en Taekwondo en Asunción 2025!

El taekwondista Rubén Arce se subió al podio tras una destacada presentación en la disciplina de Poomsae individual tradicional, modalidad que combina precisión, técnica y concentración. Su actuación le valió la medalla de bronce y el reconocimiento de los presentes en el Polideportivo donde se desarrolló la prueba.

Con esta conquista, el Team Paraguay continúa aumentando su cosecha de medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025, que tienen como sede a Asunción. El resultado de Arce es un nuevo motivo de orgullo para el deporte nacional y para la Federación Paraguaya de Taekwondo.

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 siguen desarrollándose con jornadas intensas y emocionantes para el público local. La actuación de Rubén Arce inspira a nuevas generaciones de deportistas paraguayos, quienes ven en cada medalla un símbolo del esfuerzo, la disciplina y la pasión por representar a la nación.