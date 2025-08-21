Paraguay logra medalla de plata en golf por equipos mixtos en Asu2025

Paraguay sigue sumando triunfos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Esta vez, el golf entregó una gran alegría con la medalla de plata en la modalidad por equipos mixtos, conquistada por Franco Fernández, Victoria Livieres, Benjamín Fernández y María Jaime.

Con una destacada actuación en el campo, los jóvenes atletas se posicionaron entre los mejores de la competencia y aseguraron un lugar en el podio, consolidando así el crecimiento del golf nacional en escenarios internacionales.

Esta presea se convierte además en la medalla número 19 para Paraguay en Asu2025, un hito que refuerza la mejor campaña histórica del país en los Juegos Panamericanos Junior.

