Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: viví el minuto a minuto del Team Paraguay en el día 13

Las competencias siguen al rojo vivo en Asunción y la delegación paraguaya encara una nueva jornada cargada de emoción. En el decimotercer día de los Panamericanos Junior podés seguir en tiempo real cómo le va al Team Paraguay en las diferentes disciplinas.

Por Carolina Sales
21 de agosto de 2025 - 08:21
Kollin Castro (d) de Colombia compite en la categoría patinaje velocidad 500 metros distancia individual femenino, en los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 este miércoles, en Luque (Paraguay). Rodrigo Sepulveda

El Team Paraguay afronta su día 13 en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con la ilusión intacta y la energía puesta en cada competencia. Desde tempranas horas, los atletas nacionales saltan a escena en distintas disciplinas, y en este espacio podrás seguir minuto a minuto lo mejor de la participación guaraní, con resultados, horarios y momentos clave de la jornada.

Cronograma de disciplinas para hoy jueves 21 de agosto:

  • Golf (ASUNCIÓN GOLF CLUB)
  • Canotaje de Velocidad (BAHÍA DE ASUNCIÓN)
  • Voleibol Playa (ESTADIO PYNANDI)
  • Lucha Olímpica (ESTADIO CEO)
  • Karate Do (POLIDEPORTIVO DEPORTES URBANOS)
  • Ciclismo BMX Racing (PISTA BMX RACE)
  • Voleibol Pista (COP ARENA)
  • Patinaje Artístico (VELÓDROMO)
  • Levantamiento de Pesas (ESTADIO SND)
  • Atletismo (PISTA DE ATLETISMO - COP)
  • Balonmano (SND ARENA)
