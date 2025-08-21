Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: viví el minuto a minuto del Team Paraguay en el día 13

El Team Paraguay afronta su día 13 en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con la ilusión intacta y la energía puesta en cada competencia. Desde tempranas horas, los atletas nacionales saltan a escena en distintas disciplinas, y en este espacio podrás seguir minuto a minuto lo mejor de la participación guaraní, con resultados, horarios y momentos clave de la jornada.
Lea más: Medallero de Juegos Panamericanos Asunción 2025: resumen de medallas y resultados
Cronograma de disciplinas para hoy jueves 21 de agosto:
- Golf (ASUNCIÓN GOLF CLUB)
- Canotaje de Velocidad (BAHÍA DE ASUNCIÓN)
- Voleibol Playa (ESTADIO PYNANDI)
- Lucha Olímpica (ESTADIO CEO)
- Karate Do (POLIDEPORTIVO DEPORTES URBANOS)
- Ciclismo BMX Racing (PISTA BMX RACE)
- Voleibol Pista (COP ARENA)
- Patinaje Artístico (VELÓDROMO)
- Levantamiento de Pesas (ESTADIO SND)
- Atletismo (PISTA DE ATLETISMO - COP)
- Balonmano (SND ARENA)