Balonmano: Guerreritos, cuartos

En cuanto al juego de hándbol por el tercer puesto, los estadounidenses tuvieron mayor potencia en el juego contra los Guerreritos, para obtener un triunfo por 39-29.
Lea mas: A la batalla final, por el bronce contra EE.UU.
En la final, Brasil, la selección favorita, tuvo altibajos frente al buen plantel albiceleste, pero se repuso a tiempo en la complementaria para ganar 29-27.
En otros juegos posicionales, México se impuso 37-30 a Cuba y se ubicó en el quinto lugar. En choque parejo por el séptimo puesto, Chile derrotó a Uruguay por 19 a 18.
Las Guerreritas el bronce en el torneo femenino y en final repetida, Brasil fue de oro y Argentina de plata.