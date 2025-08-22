Polideportivo

Balonmano: Guerreritos, cuartos

La selección paraguaya masculina de balonmano se ubicó en el cuarto puesto en el Panamericano Junior Asu2025, cayendo en la pelea por el bronce contra su par de Estados Unidos. La medalla de oro fue para Brasil, que derrotó en la gran final a Argentina.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 23:29
Los albirrojos se trenzan contra el estadounidense en la puja por el bronce.
Los albirrojos se trenzan contra el estadounidense en la puja por el bronce.Gentileza

En cuanto al juego de hándbol por el tercer puesto, los estadounidenses tuvieron mayor potencia en el juego contra los Guerreritos, para obtener un triunfo por 39-29.

Lea mas: A la batalla final, por el bronce contra EE.UU.

En la final, Brasil, la selección favorita, tuvo altibajos frente al buen plantel albiceleste, pero se repuso a tiempo en la complementaria para ganar 29-27.

En otros juegos posicionales, México se impuso 37-30 a Cuba y se ubicó en el quinto lugar. En choque parejo por el séptimo puesto, Chile derrotó a Uruguay por 19 a 18.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las Guerreritas el bronce en el torneo femenino y en final repetida, Brasil fue de oro y Argentina de plata.

Enlace copiado