Balonmano: A la batalla final, por el bronce contra EE.UU.

Brasil y Argentina disputarán el oro (20:00) del balonmano.
Antes, EE.UU. y Paraguay y EE.UU. buscarán el bronce (17:00).
Lea mas: Guerreritos van por Brasil, en semifinales
Los juegos posicionales serán: 9:00 Uruguay vs. Chile por el 7° puesto, 12:00 México vs. Cuba por el 5° lugar.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Semifinales con triunfos categóricos de Brasil y Argetina
Este jueves, los Guerreritos perdieron contra el favorito al oro, la escuadra verdeamarilla.
En el primer tiempo, los brasileños se imponían por 20-10, y en la complementaria ampliaron a 25-10, para cerrar un categórico 45-20 contra Paraguay.
En la otra semifinal, los argentinos derrotaron a los estadounidenses 28-13.