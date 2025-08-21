Polideportivo

Balonmano: A la batalla final, por el bronce contra EE.UU.

La selección paraguaya masculina de balonmano peleará este viernes contra EE.UU. la medalla de bronce, pues el jueves cayeron contra Brasil en semifinales de los Panamericanos Asu2025, en juego disputado en el SND Arena.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 23:09
Los Guerreritos hicieron lo que estuvo a su alcance contra Brasil.
Los Guerreritos hicieron lo que estuvo a su alcance contra Brasil.GUILERMO CABALLERO

Brasil y Argentina disputarán el oro (20:00) del balonmano.

Antes, EE.UU. y Paraguay y EE.UU. buscarán el bronce (17:00).

Los juegos posicionales serán: 9:00 Uruguay vs. Chile por el 7° puesto, 12:00 México vs. Cuba por el 5° lugar.

Semifinales con triunfos categóricos de Brasil y Argetina

Este jueves, los Guerreritos perdieron contra el favorito al oro, la escuadra verdeamarilla.

En el primer tiempo, los brasileños se imponían por 20-10, y en la complementaria ampliaron a 25-10, para cerrar un categórico 45-20 contra Paraguay.

En la otra semifinal, los argentinos derrotaron a los estadounidenses 28-13.

