Golf: Ilusiones metálicas

En Caballeros, Franco Fernández (178 golpes) ocupa la segunda posición en la general del certamen de golf, por detrás del guatemalteco Walter Palacios (176), mientras que la cuarta posición parcial es también para otro compatriota, Benjamín Fernández (180), uno más que el puertorriqueño Alejandro Caraballo.
En Damas, Victoria Livieres está en la tercera plaza, con un global de 189, dos más que la peruana Ariana Urrea y uno sobre la guatemalteca Elzbieta Aldana. María Jaime ocupa la posición 22 tras tres rondas en individuales.
Para este sábado están programados los últimos nueve hoyos, dependiendo del clima, con salidas desde las 8:00.
