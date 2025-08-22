Polideportivo

Golf: Ilusiones metálicas

La tercera ronda de la competencia de golf individual, caballeros y damas, se desarrolló este viernes en forma parcial en el Asunción Golf Club, con nuestros representantes en zona de podios, con ilusiones de obtener medallas.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 23:33
Victoria Livieres está con chances de conseguir una presea.
En Caballeros, Franco Fernández (178 golpes) ocupa la segunda posición en la general del certamen de golf, por detrás del guatemalteco Walter Palacios (176), mientras que la cuarta posición parcial es también para otro compatriota, Benjamín Fernández (180), uno más que el puertorriqueño Alejandro Caraballo.

En Damas, Victoria Livieres está en la tercera plaza, con un global de 189, dos más que la peruana Ariana Urrea y uno sobre la guatemalteca Elzbieta Aldana. María Jaime ocupa la posición 22 tras tres rondas en individuales.

Para este sábado están programados los últimos nueve hoyos, dependiendo del clima, con salidas desde las 8:00.

