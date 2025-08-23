Polideportivo

EN VIVO: el Team Paraguay cierra su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

La delegación paraguaya culmina su histórica participación en la cita continental juvenil, con medallas, emociones y el apoyo incondicional del público en la jornada final.

Por ABC Color
23 de agosto de 2025 - 08:20
Hoy cierran los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El Team Paraguay compite en golf. Foto: COP.
El Team Paraguay despidió este sábado su paso por los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con un cierre cargado de logros deportivos y momentos memorables. Tras varios días de competencia en distintas disciplinas, los atletas nacionales se llevaron medallas, aplausos y el reconocimiento de la afición que colmó los escenarios para alentar a la delegación local. Hoy, aún hay medallas en competencia.

Sábado 23 de agosto - Cronograma de disciplinas

  • 08:00h - GOLF INDIVIDUAL (Masculino)
  • 08:00h - GOLF INDIVIDUAL (Femenino)
  • 10:20h - KARATE DO - KUMITE -60 KG (Masculino)
  • 10:55h - KARATE DO - KUMITE -60 KG (Masculino)
  • 11:10h - KARATE DO - KUMITE -60 KG (Masculino)
