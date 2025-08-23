EN VIVO: el Team Paraguay cierra su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

El Team Paraguay despidió este sábado su paso por los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con un cierre cargado de logros deportivos y momentos memorables. Tras varios días de competencia en distintas disciplinas, los atletas nacionales se llevaron medallas, aplausos y el reconocimiento de la afición que colmó los escenarios para alentar a la delegación local. Hoy, aún hay medallas en competencia.

Lea más: Medallero de Juegos Panamericanos Asunción 2025: resumen de medallas y resultados

Sábado 23 de agosto - Cronograma de disciplinas