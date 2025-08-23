Se abre el telón del US Open

“Son demasiado largos para mí. Mi atención se centra principalmente en los Slams, y ya lo he dicho antes”, afirmó el serbio.

“Pero también me gustan otros torneos. Me gustaría jugar más torneos, pero es que, si lo piensas bien, actualmente tenemos, de manera informal y no oficial, 12 Grand Slams al año”, soltó.

Djokovic no ha jugado desde su contundente derrota en semifinales de Wimbledon en julio, ante el actual número uno del mundo, Jannik Sinner.

Nole reconoció que llega “frío”, pero advirtió que entrenó duro para aterrizar en buena forma a Nueva York. Cuatro veces ganador en Flushing Meadows, Djokovic sufrió su eliminación más temprana en un Grand Slam desde 2017, cuando perdió ante el australiano Alexei Popyrin, en la tercera ronda del torneo del año pasado. A sus 38 años, el ex número uno del mundo afirma que sus prioridades han cambiado en el ocaso de su carrera.

“No persigo el ranking, ni acumulo puntos ni defiendo títulos”, dijo. “Para mí, lo importante es dónde encuentro la motivación y la alegría. ¿Dónde me inspiraré para jugar mi mejor tenis? ¿Y dónde me importa estar, realmente, y jugar?”.