Team Paraguay en ASU 2025: plata y bronce en golf

El golf paraguayo brilló en la última jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Franco Fernández protagonizó una actuación memorable en la rama masculina, asegurando la medalla de plata y el título de subcampeón continental tras una definición de alto nivel técnico.

En la rama femenina, Victoria Livieres también dejó su huella en la historia del golf paraguayo al subir al podio con la medalla de bronce. La golfista mostró gran consistencia durante toda la competencia y logró imponerse en momentos claves, asegurando un lugar entre las mejores del continente.

Las dos medallas obtenidas en golf se suman a la histórica cosecha del Team Paraguay en esta edición de los Juegos Panamericanos Junior. Con 23 preseas en total, el equipo guaraní cerró una participación inédita, confirmando el crecimiento del deporte juvenil en el país.

Este sábado se baja el telón de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con el equipo local dejando en alto la bandera al lograr su mejor participación histórica en este evento.

