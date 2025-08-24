Mundial de Transplantados: Paraguayos de oro y bronce

El evento multideportivo de transplantados, se celebra cada dos años.

* Tati dorada. Tatiana conquistó su tercer título, puesto que ya fue de oro en el Mundial de Málaga (España) –2017– y de seguido en Newcastle (Inglaterra) –2019–.

La excelente golfista tuvo un transplante del corazón a los 6 años y en varias ocasiones ya subió en podios internacionales. Tatiana se había consagrado en los I Latinoamericanos en Mendoza, Argentina, en 2016 y luego en Salta 2018.

* Juan Arturo de bronce. El excelente pedalista Juan Arturo consiguió el podio en su primera intervención, puesto que hace apenas 1 año inició su práctica seria en este deporte, luego que en 2021 fuera sometido a un transplante renal.

Juan es un ejemplo de vida, de lucha, puesto que ya a los 15 años era sometido a diálisis, y a los 17 hallaron un generoso donante.

* Una segunda oportunidad. El certamen recibe a los atletas que sufrieron un transplante de órgano en sus vidas y representa como una segunda oportunidad.

Este año compitieron 3.000 en 17 deportes, provenientes de mas de 60 países. Esta fue la edición 25 de los juegos, que se celebran desde 1978.