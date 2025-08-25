Hipismo: Clínica de Salto

El maestro tuvo a su cargo impartir las clases con buena concurrencia de amantes del mundo hípico, impartiendo enseñanzas durante cuatro días y cerrando el ciclo el pasado domingo.

El instructor es Oficial de Desarrollo Deportivo de la Confederación Ecuestre Panamericana (PAEC), financiado por la FEI Solidarity.

El profesional trabaja con federaciones nacionales americanas para mejorar las estructura deportivas y para fomentar el intercambio de conocimientos ecuestres.

El evento se desarrolló en las instalaciones del Club Hípico Paraguayo (CHP).

Algunas de las amazonas intensifican sus entrenamientos para el Sudamericano, categoría 1.10 metro.

Tercera fecha del Ranking

Por otra parte, para el sábado y domingo se prevé la disputa de la Tercera Fecha del Ranking de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay ( FEDEPA), correspondiente a la Segunda Etapa de la temporada.

El cierre de las inscripciones será el viernes 29 próximo, a las 16:00.

Las justas se desarrollarán el el Club Hípico Paraguayo.