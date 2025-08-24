Hipismo: Adiestramiento en el CHP

Los atletas compitieron en las diversas categorías habilitadas del hipismo, con muy buena respuesta de los amantes de este deporte.

* Resultados. Los resultados registrados fueron los siguientes: Tercera jornada de Adiestramiento

Categoría Escuela Menores: 1ª Nathaly Muñoz del Centro Ecuestre La Fortaleza con Zeus M, seguida por Victoria Royg, Ana Bernard, Jimena Borja y Alejandra Samaniego;

Cuarto Nivel: 1ª Ramona Eugster del Haras Castanholas con Evalon;

Novicios Mayores: 1ª Sophia Vargas del CELF con Fantasy, luego Mariana Babuglia, Leticia León, Aracelli Páez, José Daniel Casamada y Daniela Maldonado;

San Jorge: Ramona Eugster del Haras Castanholas con Iamal;

Primer Nivel: Giovanna Santi del CHP con Ídolo;

Cuarto Nivel: Ramona Eugster Haras Castanholas con Escoteiro;

Segundo Nivel: Daniela Maldonado del Haras Castanholas con Escoteiro;

Para Adiestramiento Grupo II: María Fernanda Maldonado del Haras Castanholas con Estoteiro.