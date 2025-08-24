Polideportivo

Hipismo: Adiestramiento en el CHP

Este sábado se realizó la Tercera Fecha Oficial del Concurso de Adiestramiento de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay en las instalaciones del Club Hípico Paraguayo.

24 de agosto de 2025 - 21:37
Los mejores de la jornada del Concurso de Adiestramiento junto con el profesor Carlos Castro (d).
Los atletas compitieron en las diversas categorías habilitadas del hipismo, con muy buena respuesta de los amantes de este deporte.

* Resultados. Los resultados registrados fueron los siguientes: Tercera jornada de Adiestramiento

Categoría Escuela Menores: 1ª Nathaly Muñoz del Centro Ecuestre La Fortaleza con Zeus M, seguida por Victoria Royg, Ana Bernard, Jimena Borja y Alejandra Samaniego;

Cuarto Nivel: 1ª Ramona Eugster del Haras Castanholas con Evalon;

Novicios Mayores: 1ª Sophia Vargas del CELF con Fantasy, luego Mariana Babuglia, Leticia León, Aracelli Páez, José Daniel Casamada y Daniela Maldonado;

San Jorge: Ramona Eugster del Haras Castanholas con Iamal;

Primer Nivel: Giovanna Santi del CHP con Ídolo;

Giovanna Santi participó en el Concurso de Adiestramiento en el Club Hípico.
Cuarto Nivel: Ramona Eugster Haras Castanholas con Escoteiro;

Segundo Nivel: Daniela Maldonado del Haras Castanholas con Escoteiro;

Para Adiestramiento Grupo II: María Fernanda Maldonado del Haras Castanholas con Estoteiro.

