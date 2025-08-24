Hipismo: Adiestramiento en el CHP

Los atletas compitieron en las diversas categorías habilitadas del hipismo, con muy buena respuesta de los amantes de este deporte.
* Resultados. Los resultados registrados fueron los siguientes: Tercera jornada de Adiestramiento
Categoría Escuela Menores: 1ª Nathaly Muñoz del Centro Ecuestre La Fortaleza con Zeus M, seguida por Victoria Royg, Ana Bernard, Jimena Borja y Alejandra Samaniego;
Cuarto Nivel: 1ª Ramona Eugster del Haras Castanholas con Evalon;
Novicios Mayores: 1ª Sophia Vargas del CELF con Fantasy, luego Mariana Babuglia, Leticia León, Aracelli Páez, José Daniel Casamada y Daniela Maldonado;
San Jorge: Ramona Eugster del Haras Castanholas con Iamal;
Primer Nivel: Giovanna Santi del CHP con Ídolo;
Cuarto Nivel: Ramona Eugster Haras Castanholas con Escoteiro;
Segundo Nivel: Daniela Maldonado del Haras Castanholas con Escoteiro;
Para Adiestramiento Grupo II: María Fernanda Maldonado del Haras Castanholas con Estoteiro.