Polideportivo

Panamericano de canotaje: Paraguayos brillan en el podio

Paraguay tuvo una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano y Panamericano de Paracanotaje Senior y Junior que se realizó en nuestra capital de forma exitosa.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 20:49
Las paraguayas Melody Hermosilla, Helena López, Flavia Velázquez y Yasmín Rojas con la medalla de bronce en el canotaje.
Las paraguayas Melody Hermosilla, Helena López, Flavia Velázquez y Yasmín Rojas con la medalla de bronce en el canotaje.Gentileza

Con un total de cuatro medallas, el team nacional brilló en el podio internacional.

Lea más: Panamericano: El futuro del karate en el tatami del SND Arena

Las atletas Melody Hermosilla, Helena López, Flavia Velázquez y Yasmín Rojas se alzaron la medalla de bronce en la categoría Damas Senior K4 500 metros.

En tanto que Loreley Pucheta y Milena Gómez conquistaron otro bronce en K2 2000 m.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los atletas Tomás Escobar, Rodrigo Florentín, Diego Ortiz y Jonathan Hermosilla subieron al tercer escalón del podio al sumar otro bronce en K4 Senior Masculino 1000 m.

Y la cuarta presea de bronce lo conquistaron Loreley Pucheta junto a Milena Gómez en K2 Femenino Menor 2000 m.

Un gran despliegue de nuestros atletas en la Bahía de Asunción.

Enlace copiado