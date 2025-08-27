Panamericano de canotaje: Paraguayos brillan en el podio

Con un total de cuatro medallas, el team nacional brilló en el podio internacional.
Lea más: Panamericano: El futuro del karate en el tatami del SND Arena
Las atletas Melody Hermosilla, Helena López, Flavia Velázquez y Yasmín Rojas se alzaron la medalla de bronce en la categoría Damas Senior K4 500 metros.
En tanto que Loreley Pucheta y Milena Gómez conquistaron otro bronce en K2 2000 m.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los atletas Tomás Escobar, Rodrigo Florentín, Diego Ortiz y Jonathan Hermosilla subieron al tercer escalón del podio al sumar otro bronce en K4 Senior Masculino 1000 m.
Y la cuarta presea de bronce lo conquistaron Loreley Pucheta junto a Milena Gómez en K2 Femenino Menor 2000 m.
Un gran despliegue de nuestros atletas en la Bahía de Asunción.