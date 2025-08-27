Polideportivo

Panamericano: El futuro del Karate en el tatami del SND Arena

Este jueves empieza el 34° Campeonato Panamericano de Karate, que se suma a un mes que será recordado por la excelencia de las competencias Junior en los ASU2025, un espectáculo en materia de organización y logros deportivos para nuestro país.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 20:34
Otro Panamericano en el país, en este caso, el de Karate U12, 14, Cadetes y Junior.
Para dar continuidad a las justas internacionales que se desarrollan en el país, el SND Arena será el escenario del certamen que reunirá a karatecas en las categorías U12, U14, Cadetes y Junior.

El evento tendrá continuidad hasta el domingo.

La organización programó las contiendas para casi 1.000 practicantes del deporte con origen en Japón, que representarán a 24 países del orbe. Esta cifra de convidados supera la del anterior Panamericano, que se realizó en Brasil.

El certamen es organizado por la Federación Paraguaya de Karate Do, con la supervisión de la Panamerican Karate Federation, reconocida por el Comité Olímpico Internacional.

El ingreso es gratuito para los amantes del deporte.

