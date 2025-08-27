Panamericano: El futuro del Karate en el tatami del SND Arena

Para dar continuidad a las justas internacionales que se desarrollan en el país, el SND Arena será el escenario del certamen que reunirá a karatecas en las categorías U12, U14, Cadetes y Junior.
Lea mas: Legión irá a Bogotá
El evento tendrá continuidad hasta el domingo.
La organización programó las contiendas para casi 1.000 practicantes del deporte con origen en Japón, que representarán a 24 países del orbe. Esta cifra de convidados supera la del anterior Panamericano, que se realizó en Brasil.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El certamen es organizado por la Federación Paraguaya de Karate Do, con la supervisión de la Panamerican Karate Federation, reconocida por el Comité Olímpico Internacional.
El ingreso es gratuito para los amantes del deporte.