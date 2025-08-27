Tenis: Djokovic recompone el camino y sigue con vida en el US Open

La leyenda serbia perdió el primer set 6-7 (5/7) en la pista principal de Flushing Meadows, pero luego no se apiadó de su rival, 16 años menor, al que sepultó en dos horas y 31 minutos con parciales 6-3, 6-3 y 6-1.

Nole, de 38 años y séptimo en el ranking de la ATP, mostró una versión física recargada en comparación con la victoria ante el también estadounidense Learner Tien el domingo.

“En los Grand Slam cuanto más avanzo, más ritmo agarro, aunque últimamente, en los últimos años, ha sido un poco distinto debido a mi cuerpo, ha sido más pesado, tengo que lidiar con mucha recuperación para estar listo y jugar al más alto nivel” , afirmó desde la pista neoyorquina.

En su estreno el fin de semana en el torneo que conquistó en 2011, 2015, 2018 y 2023, Djokovic no paró de resoplar y sudar, sembrando dudas sobre su potencial físico en su campaña para buscar su ansiado título 25 de Grand Slam.

El miércoles, en cambio, se le vio más tranquilo, seguramente ayudado por los inconvenientes físicos sufridos desde el segundo set por un adversario, Svajda, mucho más joven y rezagado en el escalafón mundial (145°).

El estadounidense, que solo había ganado dos partidos en el cuadro principal de los grandes torneos, recibió tratamiento en ambas piernas en la cancha Arthur Ashe.

El debilitamiento del estadounidense permitió que Djokovic se hiciera con el triunfo e igualara el récord de 191 victorias en pista dura en Grand Slams.

“Él estaba jugando un tenis de alta calidad, desafortunadamente lo limitó una lesión en el segundo set, pero felicitaciones para él por quedarse en la cancha. Se notó que no pudo sacar como lo venía haciendo”, destacó Nole.

El ex número uno mundial enfrentará en la siguiente parada al británico Cameron Norrie o al argentino Francisco Comesaña.